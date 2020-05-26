26 мая 2020, 09:19
Названы районы Карелии, в которых отопительный сезон завершат сегодня
В двух районах республики батареи стали холодными уже вчера
Сегодня, 26 мая, отопительный сезон завершается в Петрозаводске, Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском и Суоярвском районах. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.
От властей этих районов в Минстрой РК поступили ходатайства с просьбой закончить отопление домов. Оно было удовлетворено.
Отметим, что в Кондопожском районе и в Костомукше отопительный сезон завершился накануне, 25 мая.