26 мая 2020, 09:19
Общество

Названы районы Карелии, в которых отопительный сезон завершат сегодня

В двух районах республики батареи стали холодными уже вчера

Сегодня, 26 мая, отопительный сезон завершается в Петрозаводске, Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском и Суоярвском районах. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

От властей этих районов в Минстрой РК поступили ходатайства с просьбой закончить отопление домов. Оно было удовлетворено.

Отметим, что в Кондопожском районе и в Костомукше отопительный сезон завершился накануне, 25 мая.

 

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Петрозаводск
суоярвский район
Питкярантский район
Лахденпохский район
Сортавальский район
Костомукша
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