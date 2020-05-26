Два человека умерли от пневмонии в Карелии

Восемь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зарегистрировано 2 летальных исхода: женщины 1933 и 1934 годов рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 455 пациентов, 51 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.