Бегавший по Петрозаводску лось умер

Один из двух лосей, забежавших в Петрозаводск, умер. Специалистам Минприроды РК не удалось спасти дикое животное, несмотря на все попытки. Об этом сообщает Karelia.news.

Как рассказали изданию в министерстве, лося удалось обездвижить и погрузить в автомобиль на набережной Варкауса. Животное было обессилено. По дороге в лес лось скончался.

Напомним, ранее мы сообщали, что камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», а также видеорегистратор очевидца, запечатлели, как вечером 24 мая по центру Петрозаводска бегает лось. Наша читательница также встретила его на набережной Варкауса.

В Минпророды поясняли, что на самом деле сохатых была пара. Предположительно, они случайно вышли из леса и растерялись в непривычной среде. Один из них, вероятно, вернулся в родную стихию, а второй заплутал в городких дебрях.