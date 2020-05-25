25 мая 2020, 20:51
В Карелии разрешили заниматься спортом в группах
В республике смягчены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса
Власти Карелии разрешили заниматься спортом на открытом воздухе в группах до 10 человек. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.
Жителям республики будет необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки во время занятий спортом на улице.
Изменения в распоряжение главы Карелии от 12 марта были внесены сегодня, 25 мая. Вместе с тем, до 31 мая продлен запрет на занятия спортом в закрытых помещениях.
Напомним, сегодня же Артур Парфенчиков отменил ограничения, связанные со временем продажи алкоголя в Карелии.