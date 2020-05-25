Парфенчиков отменил введенные ранее ограничения на продажу алкоголя

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков отменил введенные ранее временные ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

Напомним, через некоторое время после введения режима повышенной готовности в Карелии Артур Парфенчиков ограничил время розничной продажи спиртного временным промежутком 10-14 часов. Позже этот интервал был увеличен до 16 часов, далее - до 19 часов.

Таким образом, теперь купить алкоголь в магазинах республики снова можно с 10 до 22 часов, как это было до введения режима ограничительных мер.