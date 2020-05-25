Парфенчиков рассказал, когда отремонтируют мост на улице Кирова

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о том, как обстоят дела с ремонтом моста через Неглинку на улице Кирова в Петрозаводске. Несмотря на благоприятную погоду, работы до сих пор не начаты.

По словам губернатора, контракт на ремонт заключен с компанией «ПроектКомСтрой». Сейчас фирма, которая занималась разработкой проектно-сметной документации, устраняет выявленные недоработки. Они касаются организации движения транспорта на мосту на время ремонта и согласований с Водоканалом.

Как сообщил Артур Парфенчиков, до конца этой недели все согласования должны быть получены, со 2 июня подрядчик приступит к работе. Реконструкция моста должна быть завершена в декабре. На его ремонт выделено в общей сложности более 98 миллионов рублей.