Отопительный сезон завершится завтра в Петрозаводске

Завтра теплоснабжающие организации завершат отопительный сезон в Петрозаводске. Приказ об этом уже издан Минстроем Карелии, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Работы по отключению отопления начнутся в 9 утра 26 мая.

Напомним, отопительный сезон заканчивается в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше отметки 8 градусов.