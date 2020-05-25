25 мая 2020, 19:46
Отопительный сезон завершится завтра в Петрозаводске
Минстрой РК издал приказ о прекращении подачи отопления в дома столицы Карелии
Завтра теплоснабжающие организации завершат отопительный сезон в Петрозаводске. Приказ об этом уже издан Минстроем Карелии, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Работы по отключению отопления начнутся в 9 утра 26 мая.
Напомним, отопительный сезон заканчивается в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше отметки 8 градусов.