По всей Карелии будут отключать электричество

На этой неделе в разных районах Карелии будут произведены временные отключения электричества в связи с проведением ремонтных работ. Они будут организованы «Прионежской сетевой компанией».

Ремонт запланирован в Медвежьегорском, Прионежском, Лоухском, Кондопожском, Питкярантском, Олонецком, Муезерском, Сортавальском, Кемском, Калевальском, Сегежском районах, а также в Костомукшском городском округе.

Ремонт проводится с целью повышения надежности электроснабжения. Также линии электропередачи готовят к работе в холодное время года.

Подробное расписание отключений в период с 25 по 29 мая по районам можно посмотреть по ссылке.