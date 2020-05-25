Стая лебедей остановилась в Костомукше по пути на север

В Костомукше на хвостохранилище «Карельского окатыша» прилетели лебеди. Старожилы говорят, что такого не было очень давно. Всего сотрудники предприятия насчитали на водоеме около 70 диких птиц, сообщает паблик предприятия во «ВКонтакте».

Специалисты предположили, что пернатые остановились на отдых по пути на север. Вряд ли птицы останутся в городе на все лето.

Возможно, лебеди выбрали это место для отдыха потому, что вода уже достаточно прогрелась, и в ней появилась подводная зелень, которую птицы употребляют в пищу.