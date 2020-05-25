Завершена операция по спасению заблудившегося в Петрозаводске лося

Сегодня ранним утром катавшаяся на велосипеде петрозаводчанка повстречала на набережной Варкауса лося. Знакомство с лесным гостем женщина запечатлела на видео.

«Я приметила бревна у воды, возле которых хотела позаниматься. Но вдруг одно бревно зашевелилось. Я испугалась, увидев лосика, - рассказала нашему изданию Наталья. - Он пытался встать, но не мог. Я немного по наблюдала за ним и потом подошла ближе. Он, видимо, боялся и пытался встать. Но потом успокоился и просто лежал».

Женщина стала звонить в полицию, дежурному по городу и своим знакомым. Дождавшись стражей порядка, она продолжила свой путь. На место также прибыл карельский фотограф Илья Тимин, который на общественных началах является производственным охотинспектором Прионежского района. Нашему изданию он рассказал, что животное отвезли за Шуйские поля в лес.

В Минприроды Карелии нам подтвердили, что операция по спасению забежавшего в Петрозаводск сохатого завершена. Специалистам ведомства потребовалось несколько часов, чтобы усыпить животное и вывезти его с городских улиц в лес.

Напомним, ранее мы сообщали, что камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», а также видеорегистратор очевидца, запечатлели, как вечером 24 мая по центру Петрозаводска бегает лось. В Минпророды поясняли, что на самом деле сохатых была пара. Предположительно, они случайно вышли из леса и растерялись в непривычной среде. Один из них, вероятно, вернулся в родную стихию, а второй заплутал в городких дебрях. Именно его сегодня с набережной Варкауса и спасали сотрудники Минприроды. Что привело животных в город – специалисты сказать затрудняются.