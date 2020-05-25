Продлены ограничительные меры в крупном очаге Covid-19 в Карелии

Глава Карелии подписал указ о продлении ограничительных мер в поселке Ильинский и селе Видлица в Олонецком районе. Там зафиксированы новые очаги коронавирусной инфекции, сообщает управление пресс-службы главы РК.

До 10 июня в этих поселениях приостановлены некоторые виды экономической деятельности. Среди них - деятельность в сфере спорта, развлечений, культуры, работа парикмахерских и стоматологий, учреждений дополнительного образования и магазинов непродовольственных товаров.

Въезд в Ильинский и Видлицу разрешен только для местных жителей и людей, которые там работают.

Жителям этих населенных пунктов следует соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома, кроме экстренных случаев.

По данным на 25 мая, в Ильинском зафиксировано 20 больных коронавирусом, в Видлице таких - 2 человека.