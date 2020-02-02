02 февраля 2020, 16:51
Здоровый интерес

Коронавирус в Карелии: китайский студент останется в больнице

Главный инфекционист республики рассказал о состоянии студента, госпитализированного с подозрением на опасную болезнь

Главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко склонен считать, что диагноз коронавирус у студента, госпитализированного с подозрением на опасный диагноз, не подтвердится, пишет Республика.

По словам Тищенко, студент идет на поправку, но выписывать его рано.

«Результатов анализа, отправленной в Санкт-Петербург пробы, мы не ожидаем раньше вечера понедельника. У работников лаборатории сейчас много работы, я думаю, раньше они не успеют»,

- рассказал Михаил Тищенко, добавив, что вероятность заболевания коронавирусной невелика, больше всего болезнь похожа на обычное ОРЗ.

Напомним, студент, вернувшйися в Карелию из Китая на учебу, был госпитализирован в инфекционную больницу 31 января. 

Ранее в этом сюжете:

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
подробнее...
«Симптомы ОРЗ»: стало известно состояние китайского студента в Карелии
подробнее...
Два случая коронавируса выявлены в России
подробнее...
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией для мира
подробнее...
«Из кабинета не пускать»: врачей подготовили к встрече с коронавирусом
подробнее...
Минздрав назвал лекарства для лечения коронавируса
подробнее...
Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке
подробнее...
В Китае запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса
подробнее...
Эксперты рассказали, как уберечься от коронавируса и сезонных болезней
подробнее...
Хроника коронавируса: количество жертв достигло 170 человек
подробнее...
Доктор Мясников о коронавирусе: «Ключевое слово здесь – деньги»
подробнее...
В Финляндии госпитализирован турист с подозрением на коронавирус
подробнее...
В Минздраве назвали сроки появления коронавируса в России
подробнее...
Петрозаводская консерватория продлила каникулы для китайских студентов
подробнее...
Вирус – почтой: можно ли заразиться, получив посылку из Китая
подробнее...
Обсудить
просмотр
162195
Метки: 
коронавирус
Китай
болезнь
госпитализация
Карелия
Петрозаводск