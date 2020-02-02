Коронавирус в Карелии: китайский студент останется в больнице

Главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко склонен считать, что диагноз коронавирус у студента, госпитализированного с подозрением на опасный диагноз, не подтвердится, пишет Республика.

По словам Тищенко, студент идет на поправку, но выписывать его рано.

«Результатов анализа, отправленной в Санкт-Петербург пробы, мы не ожидаем раньше вечера понедельника. У работников лаборатории сейчас много работы, я думаю, раньше они не успеют»,

- рассказал Михаил Тищенко, добавив, что вероятность заболевания коронавирусной невелика, больше всего болезнь похожа на обычное ОРЗ.

Напомним, студент, вернувшйися в Карелию из Китая на учебу, был госпитализирован в инфекционную больницу 31 января.