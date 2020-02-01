01 февраля 2020, 22:47
Общество

«Симптомы ОРЗ»: стало известно состояние китайского студента в Карелии

Главный инфекционист Карелии считает, что шумиху вокруг коронавируса искусственно раздувают СМИ

Студент из Китая, госпитализированный в Карелии с подозрением на коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко.

По словам специалиста, симптомы, обнаруженные у пациента, полностью подходят под обычное ОРЗ – иными, словами, простуду. Пристальное внимание медиков к молодому человеку приковано лишь потому, что он прибыл из Китая.

– Помощь пациенту оказывается в полном объеме. Он сейчас выздоравливает, – рассказал Михаил Тищенко.

Главный инфекционист Карелии неодобрительно высказался о действиях журналистов, которые, по его мнению, раздувают панику вокруг нового заболевания. Подробное мнение врачей о коронавирусе – в нашем материале.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в Петрозаводске с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории. Он прибыл из Китая. Единственным проявлением заболевания была повышенная температура. Молодого человека поместили в инфекционную больницу. Материалы для анализов направлены в специализированную лабораторию.

Отметим также, что, по последним сведениям, новым вирусом в мире заражено более 12020 человек, 259 человек умерли. На 3-4 февраля запланирована эвакуация россиян из Китая.

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