Сельские школы Карелии получили двадцать новых автобусов

Ключи от 21 нового автобуса передали директорам сельских школ Карелии. Возить школьников будут 10 ПАЗов, 4 КАВЗа, 5 УАЗов и 2 ГАЗа, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Все автобусы выпущены в 2019 году и соответствуют всем требованиям по безопасной перевозке школьников. Транспорт выполнен в северной комплектации, у машин дополнительно утеплен салон, на окнах стоят стеклопакеты.

– Автобусы оборудованы выдвижными подножками для удобства входа и выхода детей из транспорта, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, блокировкой движения при открытых дверях для безопасности детей. Также установлены тахограф, навигационное оборудование для отслеживания транспортного средства и проблесковый маячок,

– пишет пресс-служба.

Автобусы будут работать в Сумпосадской школе, Беломорской школе №1, Калевальской школе, школе №3 г.Кеми, школах №6 и №7 г. Кондопоги, Кончезерской средней школе, Гирвасской школе, Лахденпохской школе, Чупинской школе, Лоухской школе, Челмужской школе, Повенецкой школе, школе п. Великая Губа, Ребольской школе, Ильинской школе, Заозерской школе №10, Пряжинской школе, школе п. Авдеево, школе №3 г.Пудожа и Хаапалампинской школе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 57 миллионов рублей на покупку техники были выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.