01 февраля 2020, 10:10
Общество

Минздрав Карелии погасил очередной конфликт на станции скорой помощи

Профсоюзный лидер медиков БСМП сообщила, что новой итальянской забастовки не будет

Проблему с трудовыми договорами, возникшую на станции скорой помощи Петрозаводска, удалось решить благодаря вмешательству Минздрава. Об этом сообщила председатель ячейки профсоюза «Действие» Ольга Чайка.

– Благодаря оперативному вмешательству Министерства здравоохранения РК в ситуацию, описанную мною сегодня утром, сложившуюся проблему удалось решить. Очередной раз мы убедились, что Министерство здравоохранения РК держит ситуацию под контролем, – написала Чайка на своей странице вечером 31 января.

Ранее Ольга Чайка заявила, что станция скорой помощи стоит на пороге очередной итальянской забастовки. Это связано с тем, что работников заставляли заключать срочные трудовые договора на совместительство. Напомним, осенью половина фельдшеров станции отказались от подработок: таким образом люди протестовали против плохих условий труда и низких зарплат.

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