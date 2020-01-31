31 января: главные видео, фото и новости дня

— 250 домов отключат от отопления в Петрозаводске. Ремонтные работы будут проводиться с 8 до 20 часов 2 февраля.

— В Карелии задержали пьяного угонщика, попавшего в ДТП. Нетрезвый мужчина решил прокатиться на автомобиле работодателя, но улетел в кювет.

— Молодой человек чуть не замерз на крыше дома в Петрозаводске. Отец пострадавшего сообщил, что сын ушел из дома в семь утра, как он оказался на крыше, неизвестно.

— Следком ищет женщину, которую едва не убило рекламным щитом. СК ведет уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

— На экологическую экспертизу в Сегеже скинулись около тысячи человек. В сборе средств на проверку воздуха в карельском городе скинулись жители республики, а также Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

— Новая «итальянская» забастовка может начаться в БСМП Петрозаводска. Сотрудники скорой помощи карельской столицы жалуются, что их заставляют работать при совместительстве по срочным трудовым договорам.

— Ночью в Карелии похолодает до минус 28 градусов. Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра.

— При обрушении СКК в Питере пропал рабочий из Петрозаводска. «Фонтанка» узнала личность мужчины, который в процессе срезки вант при демонтаже спортивно-концертного комплекса вылез из люльки.