31 января 2020, 09:41
Происшествия

250 домов отключат от отопления в Петрозаводске

Ремонтные работы будут проводиться с 8 до 20 часов 2 февраля

В Петрозаводске коммунальная авария приведет к отключению отопления. Потерпеть придется жителям Голиковки.

В связи с повреждением магистральной тепловой трубы по Лососинской набережной 2 февраля будут отключены от теплоснабжения 181 жилой дом, 63 административных здания, 4 детских объединения, 5 больниц, 1 школа и 1 поликлиника.

Ремонтные работы будут проводиться с 8 до 20 часов 2 февраля.

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Петрозаводск
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Коммунальная авария
Лососинская набережная