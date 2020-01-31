250 домов отключат от отопления в Петрозаводске

В Петрозаводске коммунальная авария приведет к отключению отопления. Потерпеть придется жителям Голиковки.

В связи с повреждением магистральной тепловой трубы по Лососинской набережной 2 февраля будут отключены от теплоснабжения 181 жилой дом, 63 административных здания, 4 детских объединения, 5 больниц, 1 школа и 1 поликлиника.

Ремонтные работы будут проводиться с 8 до 20 часов 2 февраля.