Ночью в Карелии похолодает до минус 28 градусов

Завтра, 1 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14-16, днем -8-10.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -13-18, местами по центральным и восточным районам до -28, на юго-западе -9-14, днем -8-13, местами до -22, на юго-западе -2-7.

В Костомукше -13-17, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -16-19, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-9, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.