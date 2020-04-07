В Петрозаводске появится отделение для больных коронавирусом детей

В одном из обособленных помещений Детской республиканской больницы организуют отделение для оказания медицинской помощи больным коронавирусом детям. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

«Последний капитальный ремонт в нескольких отделениях ДРБ проводился в 2011-2012 годах, в рамках программы модернизации здравоохранения. Но даже в те времена не нашлось возможностей восстановить мельцеровские боксы с отдельными входами в каждую палату. Эти боксы, заброшенные и замурованные более 20 лет назад, оказались востребованы сейчас»,

- сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр.



В помещениях будущего инфекционного стационара для несовершеннолетних идет ремонт. По словам Охлопкова, к этому моменту полностью отремонтирована протекавшая крыша, заменено большинство дверей для поступления больного с улицы в изолированный бокс. Ожидается, что ремонт займет 2-3 недели.

По словам министра, в будущем боксы можно использовать под индивидуальные палаты приемного покоя. Их также можно будет переформатировать для оказания помощи при вспышке любой инфекции.

Фото: vk.com