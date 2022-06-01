45 новых случаев коронавируса зафиксировано в Карелии

45 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за последние сутки, включая 9 - у детей. Таким образом общее число заболевших в регионе за время пандемии возросло до 135813, среди них - 17888 детей.

В ковидных стационарах лечатся 210 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 174 человека, в тяжелом – 36. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого пациента.

За последние сутки были выписаны 64 человека, за все время поправились 133345. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в регионе не зафиксировано летальных исходов от коронавируса. С начала пандемии инфекция унесла жизни 1510 человек в Карелии. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)