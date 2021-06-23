Заболевшая коронавирусом Валентина Пивненко рассказала о самочувствии

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко заболела коронавирусом, сообщил «ВКонтакте» 22 июня политолог Анатолий Цыганков. Петрозаводчанин пожелал парламентарию здоровья, предположив, что официальное заявление специалистов о состоянии здоровья депутата будет сделано позднее.

Сегодня 74-летняя депутат рассказала о своем самочувствии Karelia.news. Пивненко заявила, что у нее нет признаков коронавируса, наличие инфекции показал тест. Депутат работает дистанционно.

«Самочувствие замечательное. Да и не болею я нисколько, потому что у меня нет никаких признаков заболевания. Наличие вируса показало тестирование. Сейчас я на карантине, работаю на удаленке»,

- сообщила изданию депутат ГД.

В беседе со «Столицей на Онего» депутат заявила, что вакцинировалась – вторую прививку ей сделали 10 февраля. Депутат предположила, что благодаря прививке, она более в легкой форме, без симптомов. (фото Александр Гальперин, realty.ria.ru)