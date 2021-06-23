Военные РФ открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу

Российский корабль Черноморского флота вместе с пограничниками остановил нарушение российской границы эсминцем Британии Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Также было выполнено предупредительное бомбометание по курсу движения корабля.

Военные отметили, что в 11:52 Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия. Но экипаж корабля не отреагировал.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя 9 минут было выполнено предупредительное бомбометание. Всего Су-24м сбросил четыре бомбы. После этого британский корабль покинул границы территориального моря РФ. (фото voennoedelo.com)