В Кремле нет планов по введению всеобщего локдауна в России

Несмотря на рост случаев коронавируса в России, вводить локдаун на федеральном уровне не планируется. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. Песков отметил, что у регионов есть такие полномочия.

«Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях»,

- сказал он.

Ранее глава Карелии оценил возможность введения локдауна в республике. (фото: Сергей Гунеев, rg.ru)