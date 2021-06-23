23 июня 2021, 13:45
В Кремле нет планов по введению всеобщего локдауна в России
Дмитрий Песков заявил, что планов по введению локдауна на федеральном уровне из-за коронавируса нет
Несмотря на рост случаев коронавируса в России, вводить локдаун на федеральном уровне не планируется. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. Песков отметил, что у регионов есть такие полномочия.
«Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях»,
- сказал он.
Ранее глава Карелии оценил возможность введения локдауна в республике. (фото: Сергей Гунеев, rg.ru)