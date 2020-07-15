Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых болезнь была выявлена 14 июля. Их 11 человек.

Так, в городе появились восемь новых очагов заражения. Это дом №44 по улице Шотмана, дом №31 по Первомайскому проспекту, дом №12 по улице Куйбышева, дом №2 по площади Гагарина, дом №52 по улице Чкалова, дом №8 по улице Архипова, дом №12 по улице Хейкконена и дом №16 по улице Фролова.

Помимо этого, новые зараженные появились в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №3 по улице Боровой, дом №12 по улице Зеленой и дом №30 по улице Шотмана.

Общее количество заболевших в столице Карелии достигло отметки в 887 человек.