Троллейбусы Петрозаводска изменят свои маршруты

На этой неделе в маршрутах троллейбусов Петрозаводска произойдут изменения. Они связаны с ремонтом тепловых сетей на Первомайском проспекте, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 15 по 17 июля с 22.00 до 10.00 движение троллейбусов № 3, 5, 8 будет организовано по Московской улице, набережной Варкауса, улице Зайцева, Заводской улице. Конечная станция троллейбусов № 3 и № 8 - «Заводская», № 5 - «ДСК».

Движение маршрута № 6 сокращено до площади Гагарина. Время выезда на маршруты и возвращения в депо останется прежним.

17 июля троллейбусы будут ходить по расписанию. Возвращение транспорта в депо - в 22.00.

18 и 19 июля маршруты № 1, 3, 4, 5, 6 начнут работу с 10.00.

18 июля с 10.00 до 22.00 маршрут № 1 будет работать по обычному расписанию. Движение маршрутов № 3 и № 5 будет организовано по Московской улице, набережной Варкауса, улице Зайцева, Заводской улице. Конечная станция троллейбуса № 3 - «Заводская», № 5 - «ДСК». Движение маршрута № 6 сокращено до площади Гагарина.