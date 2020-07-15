Разметку наносят на обновленные дороги Петрозаводска

В Петрозаводске продолжают ремонтировать дороги. Согласно контракту, подрядчик наносит разметку на обновленные магистрали, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на Вытегорском и Шуйском шоссе, а также на улицах Чапаева, Муезерской и Гвардейской уже завершены. В ближайшее время разметку начнут наносить на улицах Ватутина и Университетской, а также на Лесном проспекте и Соломенском шоссе.

Помимо только что отремонтированных дорог, разметка также обновляется и в тех местах, где ее наносили в прошлом году, отметили в городской администрации.