15 июля 2020, 11:15
Общество

Полиция объявила в розыск пропавшую женщину

Галина Предит ушла со съемной квартиры 1 июля и не вернулась

Сотрудниками уголовного розыска полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшей Предит Галины Юрьевны 1982 года рождения.

Она ушла со съемной квартиры на улице Чистой в Петрозаводске 1 июля 2020 года, и до настоящего момента о ее местонахождении ничего неизвестно.

Всех обладающих информацией о его местонахождении просят сообщать по телефону: +7-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.

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