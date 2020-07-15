15 июля 2020, 11:15
Полиция объявила в розыск пропавшую женщину
Галина Предит ушла со съемной квартиры 1 июля и не вернулась
Сотрудниками уголовного розыска полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшей Предит Галины Юрьевны 1982 года рождения.
Она ушла со съемной квартиры на улице Чистой в Петрозаводске 1 июля 2020 года, и до настоящего момента о ее местонахождении ничего неизвестно.
Всех обладающих информацией о его местонахождении просят сообщать по телефону: +7-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.