В рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары

Tele2 зафиксировала повышенный спрос на смартфоны в рознице Карелии после ослабления режима ограничений. Популярными смартфонами среди жителей республики в этот период стали модели китайских и корейских производителей. В лидеры продаж вышел бренд Xiaomi.

Рынок смартфонов в Карелии во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 15 000 рублей. Средняя стоимость устройств составила 9 500 рублей, что на 45% больше, чем годом ранее.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 стали Xiaomi и Huawei. С апреля по июнь на их долю в общем объеме продаж пришлось 45%. При этом годом ранее Xiaomi не входил в топ продаваемых устройств, а Huawei вырос в 3,6 раза. Хорошую динамику в продажах показали Samsung и Honor, занявшие долю в общих продажах в 22% и 13% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 9%. На обладателя второго места – Huawei Y6 – приходится 7% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi 7A также с долей в 7%.

Ускоренная цифровизация повседневной жизни в период самоизоляции придала новый импульс развитию рынка «умных» устройств. Так, посетители салонов Tele2 в Карелии проявили повышенный интерес к smart-аксессуарам. Продажи «умных» часов и фитнес-браслетов в розничной сети оператора во втором квартале выросли в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.