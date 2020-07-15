Петрозаводск продолжают украшать цветами

На улицах Петрозаводска подрядчик начал устанавливать новые вазоны с цветами. Всего в городе таких круглых и прямоугольных конструкций будет около 180 штук, сообщает пресс-служба мэрии. Летом в них будут цветы, а зимой - композиции из хвойных растений и вереска.ъ

Также в карельской столице продолжается высадка цветов. Специалисты заканчивают работы на Кукковке и площади Кирова. В сквере Горсовета у мэрии также сажают цветы и кустарники.

В мэрии призвали горожан бережно относиться к клумбам, цветам и другим элементам украшения Петрозаводска.