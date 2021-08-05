Число зараженных коронавирусом в Карелии выросло на 168 человек

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 168 человек. Среди них 17 детей. Такую статистику привел министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 33 человека находятся в состоянии средней тяжести, 3 человека - в тяжелом состоянии.

Подтверждена смерть от коронавируса еще 4 пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в Карелии выросло до 736 человек. Фото pixabay.com/OrnaW