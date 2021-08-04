Как не выходя из дома проверить компенсацию за ЖКУ и оформить льготы

Текст и фото: Антонина Кябелева

Многие уже привыкли, что оплатить коммунальные услуги, оформить загранпаспорт, подать налоговую декларацию, погасить штрафы можно не выходя из дома. Эпидемия коронавируса сделала электронные услуги не просто удобным способом решения проблем, а жизненно необходимым инструментом. Ведь на пике очередных «волн» многие государственные структуры либо вообще прекращают личный прием граждан, либо серьезно его ограничивают. Да и нахождение в «живой» очереди стало, без преувеличения, опасно для здоровья.

Несмотря на кажущуюся доступность услуг в электронном виде, далеко не всегда удается быстро разобраться в лабиринтах различных информационных порталов. Трудности испытывают не только новички, постигающие азы работы во всемирной паутине, но и те, чья работа постоянно связана с интернетом.

Мы решили посмотреть, как работает интерактивный портал министерства социальной защиты Республики Карелия, и помочь тем, кто только пытается оценить преимущества получения социальных услуг дистанционно.

Экскурсию по порталу провела заместитель директора Центра социальной работы РК Ольга Тонких.

«Все преимущества подачи заявлений в электронном виде мы оценили в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса. Для сохранения здоровья как наших клиентов, так и наших сотрудников мы ориентировали граждан на подачу заявлений в электронном виде. Одной из самых популярных услуг, на примере которой мы ощутили преимущества дистанционного взаимодействия с гражданами, стала ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. По этой выплате 78 процентов заявлений в прошлом году и 76 процентов общего количества заявлений в этом году были поданы в электронном виде»,

- рассказала Ольга Тонких.

По официальным данным, в 2020 году число впервые авторизовавшихся посетителей портала минсоцзащиты составило 33 907 человек. В 2021 году число пользователей интерактивного портала увеличилось до 47 381. Если в 2020 году 23 761 человек впервые авторизовались в мобильном приложении "Соцзащита", то в 2021 году число пользователей мобильного приложения составило уже 34 879 граждан. Другими словами, электронные услуги набирают популярность. Причем, заметила Ольга Сергеевна, не только у молодых людей и граждан среднего возраста. Все чаще электронными услугами пользуются пенсионеры, которые перешагнули за 80-летний рубеж.

Для того чтобы воспользоваться услугами портала Министерства соцзащиты Карелии, необходимо зайти в личный кабинет. Сделать это можно через официальный интернет-портал госуслуг. В верхней части портала минсоцзащиты находится окошко «Соцзащита». Щелкнув по нему, можно без труда перейти в раздел «Услуги в электронном виде», где расположен длинный перечень предоставляемых услуг.

Сегодня с компьютера можно подать заявления на различные социальные пособия, выплаты, компенсации. Например, в электронном виде можно получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособие при усыновлении или удочерении, пособие по беременности и родам, добиться признания нуждающимся в социальном обслуживании и многое другое.

Совсем недавно актуальным для малообеспеченных пенсионеров был вопрос о назначении региональной социальной доплаты к пенсии. Пожилые люди вынуждены были выстаивать очереди, чтобы подать заявление. Сегодня эта услуга тоже предоставляется в электронном виде.

После того как гражданин направил заявление, ему важно увидеть, ушло ли оно, взято ли в работу, какое решение по нему принято. Нужно обладать смекалкой, чтобы найти на портале то место, где хранится информация о ваших заявлениях и их судьбе. Под иконкой личного кабинета расположен квадрат с горизонтальными линиями внутри.

Это как раз то, что нужно. Наведя мышкой на квадрат, получим всплывающее пояснение – «Обращение за услугами». Кликнув на этот квадратик, вы увидите всю историю своих обращений: заявления, которые находятся на рассмотрении, в работе, и которые уже исполнены.

По словам Ольги Сергеевны Тонких, в последнее время набирает популярность услуга, связанная с изменением реквизитов для получения социальных выплат, пособий, денежных компенсаций. Во многом это обусловлено требованием перехода на карты платежной системы «Мир».

Однако отыскать эту услугу не так просто. Во всяком случае, лично у меня возникли трудности, когда я пыталась изменить реквизиты. Для начала нужно кликнуть по иконке «Личный кабинет».

В верхней части экрана монитора выплывут четыре окошка с разным предназначением. Но предложения изменить реквизиты вы не увидите. Для этого нужно нажать на стрелочку, расположенную справа напротив окошка «Путевки на детский отдых». Тогда всплывет окно «Изменить реквизиты». Дальше все уже просто.

У граждан часто возникают вопросы, связанные с предоставлением компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. В личном кабинете хранится подробная информация о том, сколько, когда и за какую услуг вам начислено. Для это нужно зайти в личный кабинет и кликнуть на иконку «Информирование о социальных выплатах», которая расположена в левой верхней части экрана. Чтобы узнать детали компенсации, достаточно навести мышку на слово «подробнее», выделенное синим цветом.

«Мы доработали портал в части предоставления информации о компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. У нас с апреля 2020 года предоставляется полная разбивка по всем видам услуг. Видно, какая сумма начислена и по какой услуге. Гражданин может сопоставить эти данные со своей квитанцией, проверив правильность начисления»,

- сказала заместитель директора центра.

Граждане, которые являются одновременно и ветеранами труда, и инвалидами, могут выбрать, как им получать компенсацию по оплате ЖКУ. Дело в том, что льготы, которые предоставляются инвалидам на оплату ЖКУ отличаются от льгот, которые имеют ветераны. В каждом отдельном случае выгоднее либо один вариант, либо другой. Правда, переход невозможно осуществить в электронном виде.

"Для этого придется подать личное обращение, потому что специалист должен объяснить гражданину все плюсы и минусы перехода из одной категории в другую, в зависимости от конкретной ситуации. В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставления этой услуги в электронном виде, прорабатывая этот вопрос с разработчиком", - объяснила Ольга Тонких.

Что делать, если человек столкнулся со сложностями и не понимает, как ему воспользоваться электронной услугой? Заместитель директора центра посоветовала в этой ситуации обратиться за помощью к специалистам через группу «ВКонтакте»: «Для того чтобы портал стал более доступным, сотрудники нашей клиентской службы оказывают помощь через группу в соцсетях. Консультация предоставляется оперативно, ответ можно получить в течение часа. Масштабных проблем у нас нет, так как портал уже давно эксплуатируется. С 2019 года, когда был запущен портал, удалось его доработать и исправить наиболее распространенные ошибки. Особенно востребован оказался раздел, связанный с предоставлением компенсации на оплату ЖКУ. Благодаря ему у нас существенно сократилось количество жалоб».