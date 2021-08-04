Жителям Карелии напомнили о социальных кометах на Кижи

«Социальные» рейсы по маршруту «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи - Петрозаводск» выполняются с 14 июля трижды в неделю. За эти дни ими воспользовались более тысячи пассажиров, рассказали в региональном Минтрансе.

Рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям. Кометы отправляются из Петрозаводска в 17:45, прибывают в Сенную Губу в 19:00, откуда отправляются в 19:10, прибывают в Кижи в 19:20, отправляются с острова через 20 минут и прибывают в Петрозаводск в 21:00.

Билеты на «социальные» рейсы продают на проспекте Карла Маркса, 3. Забронировать билеты, уточнить расписание можно по номеру: 8 (8142) 33-10-50 (с 12 до 17 часов). Дети до 5 лет ездят бесплатно, до 12 лет – 50 процентов от стоимости билета, при покупке билета нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка. (фото источника)