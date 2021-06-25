Роструд назвал основания для отстранения от работы непривитых россиян

В Роструде сообщили о том, что возможность отстранить непривитого сотрудника от работы предусмотрена Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. Информация опубликована на официальном сайте федеральной службы по труду и занятости.

В частности, сообщается, что Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей.

«В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК России уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК России и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»,

- говорится в сообщении.

Нарушение положений федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» - один из таких случаев.

«В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении»,

- пояснили в Роструде.

Специалисты ведомства, отвечая на вопрос, когда прививка становится обязательной, сообщили, что «при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Это также прописано в федеральных законах и приказе Минздрава.

Роструд напомнил, что прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Прививка становится обязательной, если в регионе вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.

В июне 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В этих субъектах для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает главный санитарный врач в субъекте.

«Положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», - добавили в Роструде. (фото passion.ru)