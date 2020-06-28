Названы адреса 19 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса петрозаводчан, у которых инфекция была выявлена 27 июня. Их 19 человек.

Так, в городе появились сразу восемь новых очагов Covid-19. Это дом №22 по улице Мелентьевой, дом №18 по улице Московской, дом №34Б по улице Красной, дом №14А по улице Софьи Ковалевской, дом №27 по Лесному проспекту, дом №15В по улице Белинского, дом №38 по улице Сусанина и дом №15 по улице Кемской.

Также заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №78Б по Вытегорскому шоссе, дом №9 по улице Сортавальской, дом №19 по улице Ровио, дом №2А по Комсомольскому проспекту, дом №31 по улице Пархоменко, дом №26 по улице Пархоменко, дом №20 по Октябрьскому проспекту и частный дом на улице Логмозерской в Соломенном.

Всего с начала пандемии в карельской столице зафиксировано 566 заболевших. В Карелии их 1266.