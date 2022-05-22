Еще 65 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки

Количество новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло в Карелии. Если в субботу сообщалось о 57 инфицированных, то утром 22 мая это число составляет уже 65 человек, среди которых 4 – дети.

Таким образом общее число заболевших за время пандемии в Карелии возросло до 135241, в том числе 17786 детей.

В ковидных стационарах лечатся 226 человек, в состоянии средней тяжести – 197, в тяжелом – 29 пациентов. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных.

За последние 24 часа поправились еще 64 человека, за все время пандемии в Карелии выздоровели 132694 пациента. По официальным данным, за последние сутки не зафиксировано летальных случаев от коронавируса. С начала пандемии инфекция унесла в регионе жизни 1507 человек. (фото pixabay.com, Anestiev)