Штукатурка отвалилась в доме на Ленина, отремонтированном в 2020 году

Отремонтированный два года назад фасад жилого дома на проспекте Ленина буквально разрушается на глазах.

Внушительный кусок штукатурки отпал, обнажив старые кирпичи. «Рана» зияет на уровне второго этажа у водостока.

Руководитель поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков выложил фотографию в соцсеть с комментарием «Главная магистраль европейского города. Хорошо, что не на голову прохожим упало».

Нелицеприятный внешний вид дома видят не только горожане, но и гости столицы Карелии. Штукатурка отпала аккурат перед туристическим сезоном.

Отметим, что это не единственный дом в центре столицы Карелии, с которого отваливаются то кирпичи, то куски лепнины. Например, рельефные украшения падают с дома №28, а кирпичи - с фасада дома №3 на улице Кирова.