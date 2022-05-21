21 мая 2022, 16:40
Штукатурка отвалилась в доме на Ленина, отремонтированном в 2020 году
Фасад здания в жилом доме в центре Петрозаводска разрушается на глазах
Отремонтированный два года назад фасад жилого дома на проспекте Ленина буквально разрушается на глазах.
Внушительный кусок штукатурки отпал, обнажив старые кирпичи. «Рана» зияет на уровне второго этажа у водостока.
Руководитель поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков выложил фотографию в соцсеть с комментарием «Главная магистраль европейского города. Хорошо, что не на голову прохожим упало».
Нелицеприятный внешний вид дома видят не только горожане, но и гости столицы Карелии. Штукатурка отпала аккурат перед туристическим сезоном.
Отметим, что это не единственный дом в центре столицы Карелии, с которого отваливаются то кирпичи, то куски лепнины. Например, рельефные украшения падают с дома №28, а кирпичи - с фасада дома №3 на улице Кирова.