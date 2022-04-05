05 апреля 2022, 15:21
Кирпичи падают с дома на тротуар в центре Петрозаводска
Пешеходам грозит опасность на улице Кирова в карельской столице
В центре Петрозаводска с дома падают кирпичи. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, сообщение о том, что с фасада дома №3 по улице Кирова со стороны тротуара обваливаются кирпичи, поступило сегодня днем. Опасная территория не огорожена.
Информация была передана в управляющую компанию для проверки и принятия мер. Фото pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images