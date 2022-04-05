Вор через дыру в стене магазина месяц выносил и тут же продавал товары

Сотрудники одного из петрозаводских супермаркетов внезапно обнаружили крупную недостачу в ходе ревизии. Оказалось, из магазина украли почти на 100 тысяч товаров, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный проник в хозяйственное помещение супермаркета и вынес посуду, а также 220 банок кофе. Сыщики выяснили, что это совершил 31-летний местный житель.

Он проделал лаз в помещение, отогнув на стене лист обшивки. на протяжении месяца мужчина каждый день проникал внутрь и незаметно выносил товары. Их он сразу же продавал прохожим. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: 4s-info.ru