Электричество будут отключать на неделе в двенадцати районах Карелии
В двенадцати районах Карелии с понедельника начнут отключать электричество. Временные неудобства связаны с ремонтами энергообъектов.
Об отключениях энергетики предупреждают заранее. С 23 по 29 мая временные отключения возможны:
Калевальский район:
- 24 и 26 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.
- 24 мая с 9.30 до 11.30. Поселок Боровой: улицы Советская (дома 8,10), Гористая (дом 2).
- 25 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Сосновая.
Кемский район:
- 23 мая с 9.30 до 10.30. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 1-40), Ленина (дома 45-91).
- 23 мая с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17).
- 24 мая с 9.30 до 10.30. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 10,11,13,14,15).
- 24 мая с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Машинистов, Кирова, Строителей, Калинина. Здание средней школы № 3.
- С 24 по 26 мая с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.
- 25 мая с 9.00 до 10.30. Город Кемь: жилой фонд «6-й километр».
- 26 мая с 9.00 до 10.30. Город Кемь: здания магазина «Светофор», инкассации, складских помещений.
- 27 мая с 9.30 до 13.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая, Старая Ташкатурка.
- 27 мая с 14.00 до 15.30. Поселок Вочаж: здание электрокотельной, СНТ «Локомотив», «Вагонник», «Березка», «Путеец».
Кондопожский район:
- 23 мая с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Нигозерская набережная.
- 23 и 24 мая с 9.00 до 15.00. Деревня Верхняя Илемсельга.
- 23 мая с 10.00 до 13.00. Деревня Гомсельга: СНТ «Вымпел».
- 24 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дом 4).
- 25 мая с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: проспект Калинина (дом 12-А).
- 25 и 26 мая с 9.00 до 15.00. Город Кондопога улицы Садовая (дома 33-39), Сандальская набережная (дома 45-116).
Муезерский район:
- 24 мая с 11.00 до 13.00. Поселок Тикша: улица Советская.
- 24 мая с 13.30 до 15.00. Поселок Тикша: улица Комсомольская.
Лоухский район:
- 24 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улицы Советская, Школьная.
- 25 мая с 10.00до 13.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.
- 26 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Сосновый: гаражные кооперативы.
Медвежьегорский район:
С 23 по 27 мая с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск (поселок Южный): улицы Кондопожская, 23 июня, Анохина.
- 24 мая с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, п. Паданы, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Сяргозеро, Шалговаара, Венгигора; поселки Маслозеро, Сесьярви, Паданы, Шалговаара.
- С 24 по 29 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Сергиево.
- 25 мая с 9.00 до 14.00. Поселок Ахвенламби.
- 25 мая с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улица Лесная (дом 12).
- 26 и 27 мая с 12.00 до 16.00. Поселки Челмужи, Огорелыши; деревни Немино, Сергиево, Данилово, Тихвин Бор, Возрицы, Волозеро.
Олонецкий район:
- 23 мая с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улица Полевая (дома 11-35), переулок Красноармейский (дома 6-8).
- 23 мая с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 4-19), переулок Железнодорожный.
- 24 мая с 9.00 до 10.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Каменистая, Гористая, Октябрьская (дома 2,3,5,7), Комсомольская.
- 24 мая с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Чкалова (дома 26-32), Звездиной (дома 13,15,17,19,21,25), Володарского (дома 14,16), переулок Егорова.
- С 24 по 27 мая с 9.30 до 17.00. Поселок Верхнеолонецкий, улицы Новая, Октябрьская (дома 8-19), Лесная, Гористая (дома 1-10), здания «Почты России», магазина.
- 25 мая с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24), переулок Буденного.
- 25 мая с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А,4,4-А,6,12,13-А,15-А,26,30,30-А,32), Ладожская, Егорова, Полевая, Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 7-41), Заводская, Полевая, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1,2-А,6-А,6-В, переулок Красноармейский; деревня Судалица (дома 1,3,5).
- 26 мая с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улица Школьная (дом 35), здания гаражей администрации Олонецкого муниципального района, МЧС, ГБУ РК Олонецкого муниципального района.
- С 26 по 29 мая с 9.30 до 17.00. Деревня Гушкала.
- 27 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Интерпоселок.
Сегежский район:
- 23 мая с 9.00 до 10.00. Поселок Надвоицы: улицы 50 Лет Октября, (дома 10-26).
- С 24 по 26 мая с 9.00 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СОТ «Елочка».
- 25 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор: асфальтобетонный завод, ОАО «Арсенал».
- 26 мая с 9.00 до 18.00. Поселок Каменный Бор: улицы Стаханова, Советская, Набережная.
Прионежский район:
- 23 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улица Строительная (частично).
- 23 мая с 13.00 до 16.00. Деревни Шуйская Чупа, Царевичи, Косалма.
- С 23 по 27 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Кировская, Советская, Школьная, Диспетчерская, Гористая, здания средней школы, поселковой Администрации, «Почты России», котельной; деревня Ужесельга: улица Дачная, переулок Дачный.
- С 24 по 27 мая с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная.
- 25 мая с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Озерки», «Елочка», «Ветерок», «Строитель», «Мелодия», «Светофор», «Ручеек», «Медик», «Светлячок», «Рубин», «Березка-3», «Сампо», «Скороход», «Гея», «Лычная», местечко Елчезеро.
- С 25 по 27 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».
Питкярантский район:
- 23 мая с 9.00 до 13.00. Поселок Юляристиойя.
Сортавальский район:
- 25 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ланденкюля.
Лахденпохский район:
- С 24 по 27 мая с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского, здания ООО «Лахденпохский водоканал», КНС №2. (фото pixabay.com, Alexei_other)