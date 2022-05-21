Чайка устроила гнездо в троллейбусном депо в Петрозаводске

Чайка устроила гнездо на территории троллейбусного управления на Московской в Петрозаводске, рассказала нашему изданию читательница.

Птица облюбовала небольшой островок зелени посреди асфальта под машиной. Транспортное средство уехало, а люди увидели гнездо. Работники предприятия проходят мимо и умиляются.

Птица высиживает два яйца среди троллейбусов и машин, прямо на тропинке. При виде незнакомцев птица начинает громко кричат и бросает кладку, устроенную на клочке земли с зеленой травой, а затем возвращается снова.

Рядом летает еще одна чайка, которая будто оберегает наседку. Когда кто-то проходит мимо гнезда, птица, сидя на столбе, начинает истошно кричать.

Петрозаводчанка предположила, что когда птенцы вылупятся, то скорее всего пропадут, так как могут стать добычей кошек.

«Как она тут выживет с ними, не знаю», - переживает петрозаводчанка. (видео читательницы «Петрозаводск говорит»)