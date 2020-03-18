18 марта 2020, 17:47
Спортивные объекты Петрозаводска перешли на карантинный режим
На тренировочные занятия будет допускаться не более двух детей и пятидесяти взрослых
Сегодня, 18 марта, с 14 часов на спортивных объектах Петрозаводска, входящих в МУ «Дирекция спортивных сооружений», а это «Луми», «Коралл», Дом бокса, центр Спорта и лыжная трасса «Фонтаны», вводятся ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает «Петрозаводск спортивный».
Массовые мероприятия отменяются полностью. Что касается тренировочных занятий, то на них могут быть допущено не более двух детей и не более пятидесяти взрослых.
Данные учета посещений будут отражаться в специальном журнале.