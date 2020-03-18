Петрозаводские танцоры успешно выступили на международном турнире

Международный турнир по бальным танцам «Невский кубок» 14-15 марта уже в седьмой раз собрал в Петербурге ведущих мастеров с мировыми именами. Карельские танцевальные пары достойно представили на соревнованиях республику, сообщает пресс-служба Министерства спорта РК.

В десятку лучших пар вновь вошел дуэт Вениамина Тимофеева и Ксении Пахомовой. Спортсмены стали полуфиналистами в международной категории Молодежь 2+1, до 21 года, в европейской программе и полуфиналистами в категории WDSF Open Under 21 Latin в латиноамериканской программе.

Дуэт Павла Карпова и Ксении Колосовой вышел в полуфинал в международной категории Молодежь WDSF open и четвертьфинала international open в европейской программе.

Финалистами соревнований стали Всеволод Клименок и Анастасия Редькина. Они заняли 5-е место в категории Молодежь+Взрослые до А класса в европейской программе.

Бронзу в европейской программе взяли Даниил Никитин и Милана Хайгонен — в категории Юниоры 2 до В класса. Спортсмены заняли 3-е место из 60 пар. В категории RS Юниоры 2+1 карельские спортсмены стали седьмыми из 53 пар.



Первое место в С классе в категории Юниоры-2 (латиноамериканская программа) досталось Святославу Маркову и Анне Фокиной. Пара также заняла 3-е место в С классе в категории RS Юниоры 2+1 в европейской программе. Роман Остапчук и Ульяна Марина стали пятыми в категории Дети-2, Е класс.