17 марта 2020, 18:44
Карельские ориентировщики завоевали бронзу на Первенстве России
Карельские спортсмены достойно выступили в возрастных категориях до 15 и до 18 лет
Карельские ориентировщики пополнили копилку наград новыми медалями с Первенства России, которое прошло в Челябинской области.
Воспитанница Спортивной школы №2 Петрозаводска Диана Мусатова завоевала бронзовую медаль в возрастной категории «девушки до 18 лет».
Также карельские спортсмены отличились в эстафете. В категории «девушки до 15 лет» команда в составе Елизаветы Сотиной, Виктории Мякинен и Екатерины Жириной стала третьей.
По информации министерства спорта республики, это восьмая медаль карельских спортсменов в сезоне 2020 года на Первенствах страны.
Фото: vk.com