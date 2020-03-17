Карельские ориентировщики завоевали бронзу на Первенстве России

Карельские ориентировщики пополнили копилку наград новыми медалями с Первенства России, которое прошло в Челябинской области.

Воспитанница Спортивной школы №2 Петрозаводска Диана Мусатова завоевала бронзовую медаль в возрастной категории «девушки до 18 лет».

Также карельские спортсмены отличились в эстафете. В категории «девушки до 15 лет» команда в составе Елизаветы Сотиной, Виктории Мякинен и Екатерины Жириной стала третьей.

По информации министерства спорта республики, это восьмая медаль карельских спортсменов в сезоне 2020 года на Первенствах страны.

Фото: vk.com