Минздрав РК проведет проверку из-за пьяного медика в очаге COVID-19

Минздрав Карелии проведет служебное расследование в связи с появившимися в СМИ видеозаписями, на которых запечатлен нетрезвый фельдшер, прибывший в новый очаг коронавируса на строительной площадке Белопорожских ГЭС. По видео не совсем ясно, идет ли речь об одном нетрезвом медике на рабочем месте или о нескольких.

Издание Karelia.news опубликовало несколько записей. На одном видео, человек в защитном костюме, маске и респираторе говорит немного невнятно. Когда к нему обращается, вероятно, один из работников стройки, он отвечает, что он не фельдшер, а водитель, который пришел помочь с документами. Тем не менее его коллега произносит, что это фельдшер. На второй видеозаписи мужчина в защитном костюме проходит тест на состояние опьянения. А на третьей записи человек в защитном костюме говорит о том, что употреблял алкоголь накануне выхода на работу.

По информации издания, алкогольное опьянение было выявлено у врача и фельдшера, которых несколько дней назад командировали на ГЭС из Чупы Лоухского района и Великой Губы Медвежьегорского района.

Пресс-секретарь Минздрава Елена Коковурова рассказала нашему изданию, что будет проведено служебное расследование, а на объект выехали заместитель министра Сергей Седлецкий и главврач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова.

Напомним, сегодня стало известно о том, что у 37 вахтовых рабочих строительной площадки Белопорожских ГЭС в Кемском районе положительный результат на ковид. Ранее коронавирус был выявлен еще у двух человек. Общее число зараженных – 39. По сообщению пресс-секретаря министерства, первые 24 человека уже доставлены на обследование в Беломорскую ЦРБ, где им будет сделана компьютерная томография.