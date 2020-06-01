Как приятно знакомить читателей с хорошими новостями. К примеру, как эта: "Небольшая группа актеров любительского театра "UHTUAN KAPSAKKI" привела в порядок излюбленное место отдыха многих калевальцев - Нуолуттиоя. И как говорят сами участники субботника:

«В Нуолуттиоя мы провели воскресник.

Убрали территорию в этом чудном месте.

Посадили ревень, починили стол…

Отдыхать здесь всем будет хорошо!

Правило простое, народ, не забывайте:

«Чистоту, порядок, пожалуйста, соблюдайте!» — сообщил о прошедшем субботнике паблик "Северные берега". Здесь все замечательно: и доброе дело, и то, что оно по калевальской традиции воспето в руне.

Олонец тоже похорошел и украсился благодаря местным жителям.

Как сообщила официальная группа района «ВКонтакте», сотрудники сельхозпредприятия фермера Ираиды Шалак вырастили и высадили на центральных улицах города цветущую рассаду. 179 ящиков с живыми цветами этим летом будут радовать олончан. Авторы поста призвали жителей города уважать труд земляков и сохранять красоту.

Среди борцов за красоту в нашей жизни есть безымянные герои. Жители Лахденпохьи очень обрадовались, что родник, расположенный на пятом километре по Сортавальской дороге, преобразился. Появились дорожка, отмостка, удобная площадка... Многие горожане берут воду из этого родника, а Геннадий Шур прислал в паблик "Лахденпохья навсегда" несколько фотографий обновленного источника, выразив благодарность неизвестному мастеру, с такой любовью и мастерством облагородившему источник: "Отзовись! Страна должна знать своих героев!" — написал он.

Но страна хочет знать не только героев, но и антигероев, чтобы и им отдать должное. С этим, правда, сложнее. "Найти свалку нетрудно, трудно на нее не натолкнуться... В районе есть много глухих мест, где даже связи нет, зато мусор есть везде", — пишет на сайте газеты "Наша жизнь" Ольга Иванова из Пряжи.

В Пряжинском районе 82 населенных пункта. И каждый из них производит мусор, который чаще всего вывозят просто в лес. Так, в апреле в районе озера Чогозеро лесники обнаружили останки разобранного дома. Люди подсказали, что это старый киндасовский клуб. В правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление.

В мае на бывшем скотомогильнике в Пряже и прилегающем к нему лесном массиве (105-й квартал Пряжинского участкового лесничества) были обнаружены внушительные стихийные свалки бытового мусора, старой мебели и одежды. Убирать пришлось арендатору, потому что в его распоряжении находится участок, заваленный отходами. Надо отдать должное ООО «Русский Лесной Альянс», которое быстро ее ликвидировало.

— Нет и доли сомнений, что со временем на этом месте появятся новые мусорные кучи. Стоит лишь одному там пакетик оставить, — сетует Ольга Иванова, которая решила погулять по лесу и сразу нашла под елками сваленные старые шины и строительные отходы.

— В Карелии нет работающей системы, которая предусматривает налаженную цепочку движения отходов от контейнера до мусоросортировочной станции, мусороперерабатывающего завода, — отмечает она.

С ее словами согласны многие. Далеко от Пряжи, на севере Карелии, в Кеми, Александр Голуб пишет в группе "Общественный контроль": "Инициатива наказуема!!! Сегодня по ул. Гористой между 2-м и 4-м домами возле контейнерной площадки мною с привлечением дополнительной рабочей силы была произведена зачистка близлежащей территории вокруг контейнерной площадки с мусором.

Мы упаковали весь разбросанный мусор в мешки и свободные коробки. Собрали абсолютно все, отделив при этом ветки и доски. Приготовились к вывозу мусора. Когда подъехала мусоровозка, водитель выгрузил только контейнер.

Мешки он забирать не стал, сказав при этом, что это не их мусор и не его обязанность его грузить и вывозить. Я предложил помочь с погрузкой, но он на меня начал орать, а потом уехал. Через час уже частично собаки растаскали мусор, и опять все по новой!

До каких пор вывоз мусора не будет обязанностью управляющей компании "САС", которая взялась за эту работу? Кто отвечает за такую ее организацию? Почему водитель действует согласно своим представлениям о вывозе мусора? И, наконец, за что мы платим деньги?

На его обращение тут же откликнулись неравнодушные граждане:

— Саша, это не только у вас. У нас такая же история. Ты собери мусор, отвези до свалки и денег дай, чтобы только туда заехать. А потом еще и по квиточкам заплати — за то, что они якобы убирают и вывозят мусор.

Одни возмущаются, другие предлагают: "В чем проблема поставить контейнеры и прицеп от трактора прямо у въезда на свалку, чтобы люди могли туда мусор скидывать... Для этого миллионы не нужны. Уж лучше так, чем стихийные свалки в самых разных местах города.

Народная мысль работает.

А что служивые люди думают о стихийных свалках и сборе мусора?

В Кеми они, например, нашли причины, по которым не могут наладить нормальный вывоз мусора. Это плохая дорога на полигон. В том же паблике размещены выдержки из письма, которое пишет управляющая компания «САС» старшему брату — регоператору «Автоспецтранс»:

"Состояние дороги, ведущей к мусорному полигону в Кеми, может повлечь срыв графика вывоза ТКО".

«Автоспецтранс», в свою очередь, с этим полностью согласен и в знак поддержки УК ссылается на свое письмо в адрес администрации Кемского района, Минтранса и Минприроды:



«Несмотря на неоднократные обращения в адрес местной администрации, вопрос о приведении дороги в надлежащее состояние остается открытым. Дорога на кемский объект размещения отходов, которая обслуживается в рамках муниципального контракта, длительное время находится в плачевном состоянии. Имеются разрушения полотна, глубокие ямы и колейность, что ведет к частым поломкам спецтехники, вывозящей ТКО. Следствием является смещение графика вывоза твердых коммунальных отходов и ухудшение оказания услуги», — сообщает пресс-служба регоператора.

В ответ на это сообщение пресс-службы свое "эмоционально-субьективное мнение" уже высказывает редактор паблика "Общественный контроль г. Кемь":

— Ну что, кемляне, заплатили за вывоз мусора, самостоятельно убрались вокруг контейнеров, а теперь настало время выделить из нашего бюджета средства на ремонт дороги к свалке. А может, возьмем лопаты да махнем, поможем обнаглевшим лицемерам, потерявшим связь с землей (простите за эмоции). Создается впечатление, что абсолютно бесполезная подправительственная прокладка «Автоспецтранс», детище скандальной «Корпорации развития Карелии», испытывает бесконечное удовольствие, нагибая население республики. Может, пора задуматься о ликвидации этой шараги, например, путем массового обращения к разным уровням власти? А может, все это нормально и местный бюджет должен тянуть и уборку мусора, и ремонты дорог для комфортной работы сомнительных компаний? Обсудим ситуацию...

Пока кемляне вступают в дискуссию и переписку, в Калевале чиновники для борьбы с мусором применяют более современные средства. "На территории Калевальского поселения, в том числе поселка Куусиниеми, по периметру территории установлены фотоловушки, — сообщает паблик «Калевальский район». Они призваны предотвратить возникновение несанкционированных свалок.

В зависимости от категории опасности мусора и тяжести последствий ответственность за несанкционированные свалки мусора может быть как административной, так и уголовной.

Администрация Калевальского муниципального района просит жителей принять информацию к сведению и не допускать случаев составления протоколов о правонарушении и не подвергать себя наказанию.

Что тут скажешь? Администрации городов и поселков отвечают за чистоту, но повлиять на тех, кто собирает и вывозит мусор на свалку, не могут. Финансовых рычагов нет: жители платят деньги за эту работу управляющей компании, а она сотрудничает с региональным оператором. Вот и приходится администрации развешивать по лесу фотоловушки, чтобы поймать за руку нарушителей. Но этот путь все-таки бесперспективный: все лесные дороги Карелии видеокамерами не завесишь.

Может, надо, чтобы люди платили за сбор и вывоз мусора непосредственно администрации, а та находила подрядчиков и спрашивала с них за работу. Не за вывоз мусора в тонно-километрах, а за качественную, своевременно выполненную работу, чтобы контейнеры не переполнялись, чтобы весь мусор был вывезен. Хорошо бы еще и переработан, как это делается в Европе. Но пока это очень далекая перспектива. Тем более есть отличная отговорка: народ у нас ну совершенно некультурный, ему говорят нельзя, а он везет и везет мусор в лес. Спорить не будем: есть и такое. Но как пишет в группе пряжинской газеты "Моя жизнь" сети ВКонтакте Ольга Гоккоева, жительница самой красивой деревни Кинерма, обвинять людей, которые выбрасывают мусор куда придется, в отсутствии культуры можно только после того, как в районных центрах и в центрах сельских образований установят достаточное количество мусорных баков, которые будут вовремя опустошаться, оборудуют места для раздельного сбора мусора, организуют прием бытовой техники, а на свалках — прием крупногабаритных грузов. И информация обо всем этом будет напечатана в листовках и доведена до каждой семьи, а с детьми в школах и садах проведена учеба:

— И так в течение 10 лет, — пишет она. — И вот те, кто после этого будут мусорить, это реально далекие от любых норм люди. Но что-то мне подсказывает, что таких в Пряже (добавим, в Калевале, Кеми и в любой богом и властью забытой деревне) будет не больше чем в любом финском поселке такого же размера.

Ольга Гоккоева отводит на эту работу 10 лет. Люди привыкнут, да у них уже сейчас душа болит, в выходные чистят леса, пишут, требуют... Вопрос только в том, смогут ли чиновники уложиться в столь короткий для них срок, чтобы создать действующую систему сбора отходов от контейнера до мусоросортировочной станции, мусороперерабатывающего завода?

Ольга Малышева