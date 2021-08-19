В Карелии молодые люди стали чаще умирать от COVID-19

Руководитель республиканского Минздрава Михаил Охлопков рассказал об умершем 49-летнем пациенте с коронавирусом. 18 августа умер мужчина 1972 года рождения без сопутствующих патологий. Также, по словам министра, одна беременная женщина находится на аппарате ЭКМО в крайне тяжелом состоянии.

«Статистика такова, что в Карелии (как и в России) как раз среди молодых стало больше летальных исходов»,

- написал в своем аккаунте Охлопков. Он добавил, что в республике многие, особенно молодые и люди среднего возраста, считают, что лучше переболеть коронавирусом, чем привиться. Таких людей министр назвал фаталистами.

«Можно смело говорить, что это либо фаталисты, либо те, кто надеется на авось, полагаясь, на непременный счастливый исход»,

- написал глава Минздрава.

«Возможно, люди уже привыкли к сводкам о смерти от ковид. Но когда умирают молодые люди и беременные женщины, остаются одинокими родители и близкие, сиротами – дети. К рыданиям родителей и детей, оставшихся без кормильца, невозможно привыкнуть», - добавил Охлопков. (фото geralt, pixabay.com)