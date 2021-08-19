Более 21 тысячи новых зараженных коронавирусом выявлены в России

За последние сутки в России выявлены 21 058 новых случаев заражения коронавирусом. Умер 791 человек, выписаны - 24 017. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2142 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1563, в Архангельской области - 265, в Вологодской области - 230, в Ленинградской области - 229, в Мурманской области - 189.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 6 684 531 раз. Скончались 173 700 человек. Фото pixabay.com/coyot