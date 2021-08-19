Родители карельских школьников смогут задать вопросы министру Кравцову

В преддверии Дня знаний министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответит на вопросы родителей школьников в прямом эфире. О предстоящем общероссийском родительском собрании рассказали в пресс-службе республиканского министерства образования и спорта.

Прямой диалог министра с родителями пройдет 28 августа. Будет организована онлайн-трансляция.

Жители Карелии могут до 20 августа задать вопрос Кравцову. Сделать это можно на сайте мероприятия и странице, где ведется сбор вопросов. (фото postupi.online)