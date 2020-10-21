Врач назвал четыре типа коронавируса

Теледоктор и врач Александр Мясников представил классификацию коронавирусной инфекции.

Он выделил четыре сценария, по которым сейчас болеют люди. Это бессимптомное течение болезни; коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ; осложнения в виде нетяжелой пневмонии и агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией, передает РИА Новости. Четвертый тип, как отмечает Мясников, представляет опасность для пациентов с хроническими заболеваниями.

Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 1,4 миллиона. (фото на главной m.russia.tv)