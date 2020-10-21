Вирусолог предсказал еще минимум два года пандемии Covid-19 в России

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о том, как будет дальше протекать пандемия коронавируса, и когда стоит ждать ее завершения. Слова специалиста передает «Национальная служба новостей».

Эксперт считает, что к концу ноября Россия выйдет на пик заболеваемости. Затем последует плато. При этом, профессор выразил надежду, что суточное количество зараженных не будет преодолевать отметку в 20 тысяч человек.

Также Альтштейн описал признаки завершения пандемии в нашей стране.

«Случаи выявления COVID-19 по стране будут исчисляться сотнями, по Москве - десятками. И летальность будет на уровне 0,1% от числа заболевших и ниже. Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го», - заметил ученый.

Альтштейн заметил, что сдержанно относится к призывам ввести в стране жесткий карантин. Он считает, что такая мера не приведет к быстрому прекращению эпидемии. В то же время, карантин может нанести серьезный удар по экономике страны и вызвать раздражение жителей. Фото newtimes.kz